Amici 21, l’annuncio è ufficiale: il ritorno di fiamma fa sognare i fan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) che seguono il celebre programma televisivo. Raimondo Todaro, per anni volto di Ballando con le Stelle che ha lasciato il programma quest’anno per diventare coach della ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi, ha ufficialmente fatto pace con la sua ex L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) che seguono il celebre programma televisivo. Raimondo Todaro, per anni volto di Ballando con le Stelle che ha lasciato il programma quest’anno per diventare coach della ventunesima edizione didi Maria de Filippi, ha ufficialmente fatto pace con la sua ex L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Alex_knolte63 : @La7tv Povero Landiniii, due coccole gli ci volevano piccoletto, triste ke gli anno rotto l'ufficiooo, i suoi stess… - Ed_App_Viaggio : Carissimi amici e compagni di viaggio, Vi annuncio che l’Azione Cattolica di Bolzano ha invitato Giuseppe Morotti… - saudadearya : io lo so già che oltre a perdermi gaia ad amici mi perdo anche l’annuncio io lo so già - unpodiistratta : cioè io oggi non soltanto perdo la puntata di amici ma non potrò nemmeno vedere l’annuncio di luca perché esco dall… - sabriinakz : RT @scaramuschl: kazutora che mette l'annuncio fuori dal pet shop quando va a trovare i suoi amici -