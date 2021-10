Una Vita: Ildefonso viene ripudiato dallo zio (Di martedì 12 ottobre 2021) Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Ildefonso, dopo essere stato svergognato pubblicamente, sarà costretto anche ad affrontare le minacce del potente zio Ildefonso lascia sua moglieOggi, 12 ottobre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Una Vita. Le anticipazioni riguardanti l’appuntamento odierno ci svelano che Ildefonso avrà una forte discussione con lo zio per quanto successo alla festa. Vediamo insieme i dettagli. LEGGI ANCHE—> Marcell Jacobs cerca una babysitter: Ecco i requisiti e cosa deve fare Ildefonso lascia la casa della consorte Gli spoiler relativi alla puntata di oggi, che ricordiamo va in onda dalle 14.10 su Canale 5, ci svelano che lo zio del giovane marchesino minaccerà Ildefonso per quanto successo alla festa. Los ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unarivelano che, dopo essere stato svergognato pubblicamente, sarà costretto anche ad affrontare le minacce del potente ziolascia sua moglieOggi, 12 ottobre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Una. Le anticipazioni riguardanti l’appuntamento odierno ci svelano cheavrà una forte discussione con lo zio per quanto successo alla festa. Vediamo insieme i dettagli. LEGGI ANCHE—> Marcell Jacobs cerca una babysitter: Ecco i requisiti e cosa deve farelascia la casa della consorte Gli spoiler relativi alla puntata di oggi, che ricordiamo va in onda dalle 14.10 su Canale 5, ci svelano che lo zio del giovane marchesino minacceràper quanto successo alla festa. Los ...

