Recensione Fifa 22, il futuro dei giochi di calcio è ancora lontano (Di martedì 12 ottobre 2021) (Foto: Ea)In Fifa 22, l’ultima iterazione nella longeva serie di Electronics Arts dedicata al calcio, c’è una nuova feature chiamata “Sprint Esplosivo”. Questa fornisce un’accelerazione in linea retta che i giocatori più abili possono sfruttare nelle situazioni di uno contro uno, attirando l’avversario rallentando fino quasi a fermarsi, per poi ripartire, con i muscoli delle cosce virtuali che bruciano nello sforzo digitale, mentre gli indici sudati si fondono nei pulsanti di plastica. L’effetto però dura solo un paio di secondi, sufficienti per superare l’avversario, ma non per staccarlo o accelerare fino a raggiungere la massima velocità. Potrebbe anche essere una metafora del videogioco stesso. Fifa 22 è il primo capitolo della serie che esce già pronto per le console next gen, ma la sensazione è che si tratti più di una veloce ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) (Foto: Ea)In22, l’ultima iterazione nella longeva serie di Electronics Arts dedicata al, c’è una nuova feature chiamata “Sprint Esplosivo”. Questa fornisce un’accelerazione in linea retta che i giocatori più abili possono sfruttare nelle situazioni di uno contro uno, attirando l’avversario rallentando fino quasi a fermarsi, per poi ripartire, con i muscoli delle cosce virtuali che bruciano nello sforzo digitale, mentre gli indici sudati si fondono nei pulsanti di plastica. L’effetto però dura solo un paio di secondi, sufficienti per superare l’avversario, ma non per staccarlo o accelerare fino a raggiungere la massima velocità. Potrebbe anche essere una metafora del videogioco stesso.22 è il primo capitolo della serie che esce già pronto per le console next gen, ma la sensazione è che si tratti più di una veloce ...

