Little Rocket Games alla volta di Spiel 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) Spiel 2021 – "Bagagli pronti ed emozione alle stelle… Siamo felici di annunciare la presenza di LRG allo Spiel '21 in Germania. Avremo, per la prima volta, l'onore e l'immenso piacere di partecipare ad una manifestazione europea così imponente sui Giochi da Tavolo! Durante l'evento che si terrà il 14, 15, 16 e 17 ottobre, lanceremo il nostro nuovissimo progetto" Spiel 2021 – Hens Hens è uno strategico gioco di carte astratto creato da Giampaolo Razzino, da 2 a 4 giocatori, dai 10 anni in su, per la durata di 20 minuti a partita, con le magnifiche illustrazioni di Marco Salogni.In questo gioco sarete intenti ad allevare delle splendide galline di razza. Il vostro obiettivo sarà quello di ottenere prestigio e tante uova, ovvero Punti Vittoria! I bonus cambieranno da partita a ...

