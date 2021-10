Covid: bozza Dpcm per rientro lavoro con green pass 'copre' anche italiani vaccinati all'estero (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - L'ultimo Dpcm, che verrà firmato a stretto giro dal premier Mario Draghi, e che traccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica del passaporto vaccinali ai tornelli e all'ingresso degli uffici a partire dal 15 ottobre 'copre' anche gli italiani che si sono sottoposti a vaccinazione all'estero, a lungo rimasti in un 'limbo' normativo. La bozza del provvedimento, visionata dall'Adnkronos, prevede infatti al riguardo che il sitema ad hoc, il TS, "acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - L'ultimo, che verrà firmato a stretto giro dal premier Mario Draghi, e che traccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica delaporto vaccinali ai tornelli e all'ingresso degli uffici a partire dal 15 ottobre 'gliche si sono sottoposti a vaccinazione all', a lungo rimasti in un 'limbo' normativo. Ladel provvedimento, visionata dall'Adnkronos, prevede infatti al riguardo che il sitema ad hoc, il TS, "acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'dai cittadinie dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti ...

Advertising

infoitinterno : Covid, bozza Dpcm sul rientro al lavoro: Green Pass copre anche gli italiani vaccinati all’estero - TV7Benevento : Covid: bozza Dpcm per rientro lavoro con green pass 'copre' anche italiani vaccinati all'estero... - TV7Benevento : Covid: bozza Dpcm per rientro lavoro green pass, divieto conservare qr code o uso per altri fini... - messveneto : Covid, bozza Dpcm sul rientro al lavoro: Green Pass copre anche gli italiani vaccinati all’estero - TV7Benevento : Covid: bozza Dpcm per rientro lavoro green pass, in attesa rilascio Qr code ok a formato cartaceo... -