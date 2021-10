Una collezione dedicata alle donne di oggi. Pensata per essere se stesse, con eleganza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cos’è lo stile? Un modo di esprimersi fortemente personale. Libero, come l’atto del vestirsi. Self confident, per comunicare un’identita? ben precisa. Unico, come il corpo di una donna. Riconoscibile, come quello di Alessandro Dell’Acqua, fondatore e direttore creativo di N°21, che oggi infonde il suo concetto di bellezza nelle collezioni di Elena Mirò, con un’esclusiva capsule collection per l’Autunno Inverno 2021/2022. Alessandro Dell'Acqua X Elena Mirò guarda le foto Un sodalizio naturale, quello tra lo stilista e il brand del Gruppo Miroglio. Entrambi oltre i cliche? e contro ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cos’è lo stile? Un modo di esprimersi fortemente personale. Libero, come l’atto del vestirsi. Self confident, per comunicare un’identita? ben precisa. Unico, come il corpo di una donna. Riconoscibile, come quello di Alessandro Dell’Acqua, fondatore e direttore creativo di N°21, cheinfonde il suo concetto di bellezza nelle collezioni di Elena Mirò, con un’esclusiva capsule collection per l’Autunno Inverno 2021/2022. Alessandro Dell'Acqua X Elena Mirò guarda le foto Un sodalizio naturale, quello tra lo stilista e il brand del Gruppo Miroglio. Entrambi oltre i cliche? e contro ...

Advertising

tsconoscenza : RT @MuseoBora: Una nuova prima pagina del quotidiano @il_piccolo dedicata alla #Bora per la nostra collezione di #borememorabili Grazie @R… - KoccaOfficial : La femminilità può avere infinite sfumature e il bello della moda è che ci consente di esprimerle proprio tutte. Pa… - delhogws : RT @per4ltahogws: ???? ? ? ti regalerò una mia fototessera ?? per la tua collezione all'Amélie, ?? ma tu lo sai che a volte ???? ?????????? ????????… - CenforInt : LexisNexis TotalPatent One, la più ampia collezione online di letteratura brevettuale. Oggi con una nuova interfacc… - milaunicoamore : @sant_px Mi dispiace ma li tengo. Mi piacciono troppo ed è una bella collezione. -