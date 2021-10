Mercedes SL: la 65 Black Series è all’asta (Di domenica 10 ottobre 2021) Di Mercedes all’asta se ne vedono tante, ma questa di cui vi parliamo è una vera e propria gemma. Su Bring A Trailer, uno dei siti di aste più famosi degli USA, è comparso un annuncio di una SL 65 AMG Black Series, la versione più estrema della celeberrima roadster della Stella. Dotata di un Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) Dise ne vedono tante, ma questa di cui vi parliamo è una vera e propria gemma. Su Bring A Trailer, uno dei siti di aste più famosi degli USA, è comparso un annuncio di una SL 65 AMG, la versione più estrema della celeberrima roadster della Stella. Dotata di un

Advertising

periodicodaily : SL 65 Black Series: la Mercedes estrema è all'asta - Periodico Daily #mercedes #sl65 @RiccardoTrullo - orgarzy : RT @MercedesBenz_IT: L’adrenalina scende in pista. Mercedes-AMG GT Black Series. Vivi performance senza paragoni: - rnaudmeunier : RT @MercedesBenz_IT: L’adrenalina scende in pista. Mercedes-AMG GT Black Series. Vivi performance senza paragoni: - CRE70196611 : RT @MercedesBenz_IT: L’adrenalina scende in pista. Mercedes-AMG GT Black Series. Vivi performance senza paragoni: - PaulbrooksAMG : RT @MercedesBenz_IT: L’adrenalina scende in pista. Mercedes-AMG GT Black Series. Vivi performance senza paragoni: -