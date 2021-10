Mancini: «L’Italia dell’Europeo c’era anche con la Spagna, ma eravamo in dieci» (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia ha battuto il Belgio 2-1, conquistando il terzo posto della Nations League. Il ct Roberto Mancini ha commentato così la vittoria. “L’Italia dell’Europeo c’era anche con la Spagna ma eravamo in dieci, oggi abbiamo giocato molto bene e siamo stati bravi. Sono state due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, però anche oggi abbiamo fatto un’altra bella gara. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo cambiato un po’ di giocatori e nonostante questo la squadra ha giocato bene. Questo è positivo”. Il ct ha aggiunto: “Senza Immobile e Belotti, due giocatori di esperienza che conoscono tutto della squadra, abbiamo avuto la possibilità di provare diverse soluzioni alternative. Oggi ha giocato Raspadori che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021)ha battuto il Belgio 2-1, conquistando il terzo posto della Nations League. Il ct Robertoha commentato così la vittoria. “con lamain, oggi abbiamo giocato molto bene e siamo stati bravi. Sono state due ottime partite. Ci è dispiaciuto perdere la prima, peròoggi abbiamo fatto un’altra bella gara. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo cambiato un po’ di giocatori e nonostante questo la squadra ha giocato bene. Questo è positivo”. Il ct ha aggiunto: “Senza Immobile e Belotti, due giocatori di esperienza che conoscono tutto della squadra, abbiamo avuto la possibilità di provare diverse soluzioni alternative. Oggi ha giocato Raspadori che ...

