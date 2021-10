LIVE Motocross, GP Francia MXGP in DIRETTA: Fevbre vince gara-1, ottima quinta piazza per Tony Cairoli! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 gara eccellente di Tony Cairoli, che è riuscito a difendersi dal rientro di Tim Gajser. quinta posizione finale per l’azzurro. 13:50 RESISTE Fevbre! Vittoria per il francese davanti al suo pubblico! Seconda piazza per un Jeffrey Herlings pazzesco negli ultimi giri! Terzo gradino del podio per Jeremy Seewer. ULTIMO GIRO: recupero pazzesco di Jeffrey Herling, si deciderà tutto sul filo del rasoio. DUE GIRI: Herlings ci prova, si sta riportando sul francese, pazzesco! TRE GIRI: Tony deve difendersi con le unghie e con i denti dal rientro di Tim Gajser! -2 Recupero pazzesco di Tim Gajser, lo sloveno è risalito addirittura in sesta posizione e adesso ha preso la scia di Cairoli. -3 Paul Jonass si sta però ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52eccellente diCairoli, che è riuscito a difendersi dal rientro di Tim Gajser.posizione finale per l’azzurro. 13:50 RESISTE! Vittoria per il francese davanti al suo pubblico! Secondaper un Jeffrey Herlings pazzesco negli ultimi giri! Terzo gradino del podio per Jeremy Seewer. ULTIMO GIRO: recupero pazzesco di Jeffrey Herling, si deciderà tutto sul filo del rasoio. DUE GIRI: Herlings ci prova, si sta riportando sul francese, pazzesco! TRE GIRI:deve difendersi con le unghie e con i denti dal rientro di Tim Gajser! -2 Recupero pazzesco di Tim Gajser, lo sloveno è risalito addirittura in sesta posizione e adesso ha preso la scia di Cairoli. -3 Paul Jonass si sta però ...

