LIVE – Gara F1 GP Turchia 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 10 ottobre 2021) La Formula 1 prosegue il proprio percorso da Istanbul. Alle ore 14:00 di domenica 10 ottobre scatterà il Gran Premio di Turchia, tappa cruciale nella lotta per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Con il britannico in partenza dall’undicesima posizione, a causa della penalità per la sostituzione del motore, sarà l’olandese della Red Bull ad avere i favori del pronostico dalla propria parte scattando in prima fila accanto al pole-man Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Charles Leclerc mentre il compagno Carlos Sainz, anch’esso penalizzato per la sostituzione di varie componenti della PU, proverà la rimonta dalla ventesima casella della griglia. tutti i 58 giri del GP di Turchia li potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) La Formula 1 prosegue il proprio percorso da Istanbul. Alle ore 14:00 di domenica 10 ottobre scatterà il Gran Premio di, tappa cruciale nella lotta per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Con il britannico in partenza dall’undicesima posizione, a causa della penalità per la sostituzione del motore, sarà l’olandese della Red Bull ad avere i favori del pronostico dalla propria parte scattando in prima fila accanto al pole-man Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Charles Leclerc mentre il compagno Carlos Sainz, anch’esso penalizzato per la sostituzione di varie componenti della PU, proverà la rimonta dalla ventesima casella della griglia.i 58 giri del GP dili potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo ...

Advertising

berrageiz : #F1 #FUnoAT #TurkishGp???? 10 minuti al via del Gran Premio della Turchia. Ci sono tutti i presupposti per un grandi… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #TurkishGp???? 10 minuti al via del Gran Premio della Turchia. Ci sono tutti i presupposti per un grandi… - Salvuss : Altro giro altra corsa: dai che siamo in #DIRETTA per la cronaca #LIVE minuto per minuto del #TurkishGP #F1. Seguit… - zazoomblog : F1 oggi: Gp di Turchia live dalle 14. Segui la gara in diretta - #oggi: #Turchia #dalle #Segui #diretta - Motorsport_IT : #F1 | Seguite il Gran Premio di Turchia 2021 di #Formula1 con la Diretta LIVE offerta da -