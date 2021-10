“Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s fanno tappa a Pontecagnano Faiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Si terrà lunedì 11 ottobre a Pontecagnano Faiano l’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”: una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. Resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano e Sarim, l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s, coinvolti in prima persona nella pulizia del Parco Peter Pan. L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 10 presso il Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 6 minuti(Sa) – Si terrà lunedì 11 ottobre al’iniziativa di“Lea te per”: una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nel. Resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con il Comune die Sarim, l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti, coinvolti in prima persona nella pulizia del Parco Peter Pan. L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 10 presso il Comune di ...

