Gimbo e il gioco delle foto | riviviamo con lui i momenti più emozionanti della sua carriera

Advertising

Gimbo_67 : RT @01Rematto: . .mentre gioco con lei, & guardando nei suoi occhi vedo una bambina che •°• ha bisogno della sua felicità. . https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbo gioco

Mi-Tomorrow

Dall'incidente alla vittoria dell'oro: tutti gli eventi che finora hanno segnato la carriera di Gianmarco Tamberi, raccontati a cuore aperto proprio dall'atleta olimpico. Segui i contenuti Gazzetta ...Questo perché Marcell si è sempre messo in, consapevole dei sacrifici e della fatica da fare ... 'Avevo appena corso la semifinale e ho visto in pedana(Gianmarco Tamberi, ndr) che si ...Un regalo da leggenda, per Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro ex-aequo alle recenti Olimpiadi di Tokio nel salto in alto. NordEst – «Non mi pongo limiti, sento la vita che mi ...Questo è il diario dei miei "pensieri", in formato "NES-tweet", o in formato più esteso, a partire dal giugno 2021, fino ad oggi, in ordine inverso. 29-9-2021 Carlo Nesti: “Il ...