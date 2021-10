“Si chiama…” Damiano dei Maneskin | la frase scappa a microfoni ancora accesi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il loro rock ormai ha scalato le vette delle classifiche musicali, iannunciano la grande novità. Una musica, quella della rock band, che ha mosso i primi passi tra le strade delle città italiane e che dal palcoscenico di X-Factor e poi da quello di Sanremo, è riuscita a conquistare il podio dell’Eurovision. Cosa aggiungere? Le novità, per i, sembrano essere sempre pronte dietro l’angolo. Simpatici, genuini ma anche 4 indiscutibili musicisti, itornano a occupare il centro della scena con l’uscita del nuovo singolo Mammamia. Una strada coerente con la loro indole ‘ribelle’ che dopo la vittoria all’Ariston a Sanremo 2021, non ha mai perso la bussola del successo. Ma la visibilità dei 4 giovanissimi rockers sconfina ben oltre il palcoscenico su cui esibirsi. Non poteva tardare, in occasione ...