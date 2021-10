Il moralizzatore Davigo verso il processo? Che fine hanno fatto i pm di Mani Pulite Imprevedibile | rovinosa fuga di notizie

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Io non godo proprio mai/se qualcuno sta nei guai/ma se lui da sempre dice/che l'avviso fa felice/perché è come una malia/a tutela della garanzia/io aderisco al sentimento/e anch' io sono contento». Quando il principe del foro milanese Jacopo Pensa, avvocato per pregio e poeta per Fato, pubblicò il suo illuminato stornello contro l'antigarantismo di Piercamillo, probabilmente lo stesso Dottor Sottile delle toghe non era ancora sotto accusa. Ma il vento cambia. Ora che il grande accusatore, dal crepuscolo della pensione, diventa accusato,dovrà dimostrare di essere l'eccezione alla sua teoria da sempre sostenuta sulla pelle altrui: «L'innocente è solo un colpevole che l'ha fatta franca». Un brocardo antico che evoca stagioni temibili. Eppure, proprio nella Procura simbolo di Milano, proprio nella culla di...