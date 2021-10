Advertising

wesud_news : Carabinieri scoprono falsa cieca, dovrà restituire 200 mila euro. Denunciato specialista che le diagnosticò malatt… - S1Tv : CATANZARO: FALSA CIECA DA VENTI ANNI TRUFFA LO STATO. SMASCHERATA DAI CARABINIERI (VIDEO) - DonGiu71 : Beccata falsa cieca, dovrà restituire 200mila euro. I finanzieri l'hanno contattata al telefono, ma si è finta sorda. - CDNewsCalabria : Catanzaro, smascherata falsa cieca: da vent’anni percepiva la pensione di invalidità - TelemiaLaTv : Falsa cieca scoperta dai Cc, dovrà restituire 200 mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Falsa cieca

L'indagine che, secondo l'ipotesi accusatoria, ha consentito di smascherare laè scattata diversi mesi addietro quando, a seguito di una lite di vicinato, i militari si sono resi conto ...Una 74enne si fingevada quasi venti anni, a Catanzaro Lido, ricevendo per lainfermità un'indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell'INPS. Al termine di complesse indagini, i Carabinieri di Catanzaro ...Lo svelano i dati Eurostat. La terza regione peggiore si trova in Grecia mentre la migliore è Schwaben, in Germania ...Si sarebbe finta cieca per 20 anni ricevendo per la presunta infermità un'indennità mensile di circa mille euro da parte dell'Inps. I carabinieri di Catanzaro hanno notificato un decreto di sequestro ...