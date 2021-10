Dopo Covid raddoppiati atti autolesivi tra under 18 (Di sabato 9 ottobre 2021) C’è chi sceglie le pillole. Benzodiazepine, ma anche l’insospettabile paracetamolo. E chi arriva a bere mezzo flacone di bagnoschiuma, o peggio di candeggina. Negli armadi di casa il materiale non manca se il chiodo fisso è farsi male, talvolta non con l’intento di farla finita ma per lanciare un grido disperato d’aiuto. A 12, 14, 18 anni, quando le difficoltà possono sembrare voragini capaci di inghiottire. Da qui in poi il copione si ripete: le luci dell’ambulanza, la corsa in pronto soccorso, la partita dei medici per salvare una vita, la telefonata col Centro antiveleni. “Dopo i mesi più bui dell’emergenza Covid una cosa è cambiata – spiega Carlo Locatelli, responsabile del Centro antiveleni e Centro nazionale di informazione tossicologica dell’Irccs Maugeri di Pavia – E’ la frequenza con cui ci sono stati segnalati episodi di intossicazioni a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) C’è chi sceglie le pillole. Benzodiazepine, ma anche l’insospettabile paracetamolo. E chi arriva a bere mezzo flacone di bagnoschiuma, o peggio di candeggina. Negli armadi di casa il materiale non manca se il chiodo fisso è farsi male, talvolta non con l’intento di farla finita ma per lanciare un grido disperato d’aiuto. A 12, 14, 18 anni, quando le difficoltà possono sembrare voragini capaci di inghiottire. Da qui in poi il copione si ripete: le luci dell’ambulanza, la corsa in pronto soccorso, la partita dei medici per salvare una vita, la telefonata col Centro antiveleni. “i mesi più bui dell’emergenzauna cosa è cambiata – spiega Carlo Locatelli, responsabile del Centro antiveleni e Centro nazionale di informazione tossicologica dell’Irccs Maugeri di Pavia – E’ la frequenza con cui ci sono stati segnalati episodi di intossicazioni a ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Covid Juventus, altra tegola: Rabiot positivo al Covid - 19 e in isolamento ... 'Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid - 19. Appena abbiamo avuto i ... non ancora certo di poter contare su Paulo Dybala dopo l'infortunio subito contro la Sampdoria. L'ex Psg ...

A Vallerano racconti di doping e l'amarcord della 'Freccia del sud' Alla 'Polveriera', all'aperto per rispettare le regole - Covid e a due passi dal campo sportivo ... Presente fra gli altri anche Francesco De Santis, poche ore dopo la medaglia d'argento conquistata ai ...

Morì dopo aver contratto covid in ospedale, disposta perizia Agenzia ANSA Palestra abusiva nel seminterrato: maxi multa al titolare 83enne Sigilli alla struttura Nella serata di ieri (8 ottobre), il personale della Squadra Amministrativa e di sicurezza della Questura, con la Squadra edilizia e Commercio della Polizia locale di Ancona, co ...

Rabiot positivo al Covid: salterà la finale Francia-Spagna a San Siro Positivo al coronavirus il centrocampista della Francia e della Juventus è già in isolamento: Deschamps non può sostituirlo per la finale di domani ...

