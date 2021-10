Ascolti tv giovedì 7 ottobre: Fino all’ultimo battito, Star in the star, Giovani e droga (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ascolti tv giovedì 7 ottobre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 7 ottobre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Fino all’ultimo battito. Su Rai 2 il docu-film Giovani e droga. Su Rai 3 Lui è peggio di me. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 star in the star. Su Italia 1 Chicago Med. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 7 ottobre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 7 ottobre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv. Su Rai 2 il docu-film. Su Rai 3 Lui è peggio di me. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5in the. Su Italia 1 Chicago Med. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 72021, prima serata I dati Auditel e lo share ...

Advertising

FatOldSun71 : @DiegoSileo @corradoformigli @PiazzapulitaLA7 Nel 2010 come inviato di Anno Zero (credo) aveva seguito Lavitola fin… - regole_senza : @falcions85 Sbaglierò... ma x me tornerà subito leader negli ascolti fra i due talk Dritto & Rovescio sin da staser… - Greta251003 : GRANDE FRATELLO SE CI ASCOLTI, MOSTRA LE CLIP DELLA NOTTE TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ A SOLEIL DOMANI SERA!!! DEVE SAPE… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 30 settembre 2021, Fino all’Ultimo Battito 18.8%, Star in the Star 10.6% - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre #PortaAPorta ha registrato nel programma di ieri 640.000 telespettatori con il… -