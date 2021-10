Sigilli al patrimonio di Giovanni Citarella

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) di Pina Ferro Sotto chiave ildi, ex patron della Nocerina accusato di intestazione fittizia di beni per eludere le normative Antimafia, reati tributari, contestazione di essere un soggetto “socialmente pericoloso” oltre che ritenuto indiziato di appartenere ad un’associazione di stampo camorristico nonché responsabile di reati contro la pubblica amministrazione. Il sequestro operato ieri dagli uomini della Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale delle Misure di Prevenzioni di Salerno che ha accolto la richiesta della Dda nel solco dell’inchiesta “Binario 2”, è di oltre 7 milioni di euro, proprietà intestate a familiari e prestanomi per un totale di 12 indagati.(condannato per concorso in un tentato omicidio), ex patron della Nocerina e figlio di Gennaro, imprenditore ...