MILANO - E' tempo di una nuova sfida sul muro vicino allo stadio di San Siro dove lo scorso febbraio i giocatori Lukaku e Ibrahimovic erano diventati un murales dopo la zuffa in campo durante il derby:

Il murales realizzato in concomitanza con l'incontro di Nation League Italia - Spagna si sposa perfettamente con il mood delle tifoserie e dello spirito sportivo milanese: gioca infatti sulle

Il murales di Lukaku e Ibrahimovic è sparito: ora ci sono Venom e Carnage

Nuovo murales a San Siro Corriere dello Sport Nuovo murales a San Siro Al posto di quello che aveva come protagonisti Lukaku e Ibrahimovic, ecco "Venom: La Furia di Carnage", il nuovo film in uscita il 14, ma rivisto in ottica derby ovvero con i colori di Inter e Milan.

Il murales di Lukaku e Ibrahimovic è sparito: ora ci sono Venom e Carnage L'opera, realizzata a febbraio dopo il derby di Milano della scorsa stagione e imbrattata ad agosto, è stata sostituita da una raffigurazione dei due personaggi della Marvel ...

