(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tony, su Il Giornale, non ha preso bene iieri sera aper Italia-Spagna. Il nostro meraviglioso pubblico. Unaa ricoprire gli spagnoli,per. La ciurma di San Siro si fa riconoscere dall’Europa, dobbiamo richiudere gli stadi, perché il calcio non può dare accesso a queste canaglie che nulla hanno a che fare con lo sport e pure con la vita. I rancori di mercato si trascinano in nazionale, legittimati striscioni volgari, il distanziamento è mentale, di qua un popolo che ama il football, di là gentaglia facilmente riconoscibile ma mai riconosciuta. Gli strilli razzisti di Firenze fanno parte di questo repertorio. San Siro ospiterà domenica ladi questa ...

Advertising

napolista : Damascelli: “vergogna i fischi a Donnarumma. L’Uefa tolga a Milano la finale di Nations League” Sul Giornale: «can… -

Ultime Notizie dalla rete : Damascelli vergogna

Tutto Juve

Tonysulle pagine de Il Giornale ha attaccato duramente Allegri e la Juventus: ' Ha vinto ... La vittoria evita lama non risolve i problemi legati all'allenatore '.Tonysulle pagine de Il Giornale ha attaccato duramente Allegri e la Juventus: ' Ha vinto ... La vittoria evita lama non risolve i problemi legati all'allenatore '.Direttamente dalle pagine de "Il Giornale", Tony Damascelli non risparmia critiche ad Allegri, nonostante la vittoria della Juve sul campo dello Spezia nell'ultimo match di ...Il giornalista non risparmia critiche alla Juventus: 'L'ingresso di Alex Sandro, Morata, Locatelli ha ridato un senso alla squadra nella partita salvezza '.