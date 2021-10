Tina Cipollari e il chirurgo estetico? Urtis alza il dubbio su alcuni dettagli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cosa ha rifatto realmente Tina Cipollari? La Vamp di Uomini e donne smascherata dal chirurgo Giacomo Urtis Tina Cipollari: la verità sui ritocchiiIn questa nuova edizione di Uomini e donne, fin dal primo giorno non sono mancate critiche a Gemma Galgani, che come ben sappiamo si è presentata negli studi di Maria con un seno del tutto nuovo e qualche punturina alle labbra. La settantenne, come era prevedibile, è stata presa di mira da Tina Cipollari che non si è risparmiata con accuse e critiche. Si sa che anche la Vamp di Frusinate si è ritoccata le labbra, come lei ha ammesso più volte, ma niente più. A smascherarla, però, ci sarebbe il medico estetico Giacomo Urtis che sulle pagine del settimanale ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cosa ha rifatto realmente? La Vamp di Uomini e donne smascherata dalGiacomo: la verità sui ritocchiiIn questa nuova edizione di Uomini e donne, fin dal primo giorno non sono mancate critiche a Gemma Galgani, che come ben sappiamo si è presentata negli studi di Maria con un seno del tutto nuovo e qualche punturina alle labbra. La settantenne, come era prevedibile, è stata presa di mira dache non si è risparmiata con accuse e critiche. Si sa che anche la Vamp di Frusinate si è ritoccata le labbra, come lei ha ammesso più volte, ma niente più. A smascherarla, però, ci sarebbe il medicoGiacomoche sulle pagine del settimanale ...

scarlwalker : Comunque forse è così che Tina Cipollari immaginava il figlio in quello scherzo delle iene, come l'hiphop team in questi teaser - CronacaSocial : UeD: Tina Cipollari porta un messaggio a Isabella Ricci da parte di Giorgio Manetti. Gemma Galgani infuriata. ????… - Sele86409602 : Luca non vuole essere paragonato a suo padre . PUBBLICO .... mi sale i 10 minuti di tina cipollari #Amici21 - iOpinionistaWeb : A Tina oggi non frega un ca*zo di niente grazie dello show signora Cipollari #uominiedonne - la_seriale : Tina Cipollari e Gemma Galgani sono un dono mandato da qualcuno che ama questo programma e non vuole che fallisca… -