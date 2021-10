Lutto a Italia’s Got Talent, muore a 15 anni il ballerino Mattia Montenesi. La madre: “Era convinto di farcela” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mondo della televisione italiana piange uno dei giovani Talenti che in passato hanno calcato il palco di Italia’s Got Talent. Mattia Montenesi aveva preso parte allo show nel 2015 e arrivando a conquistare un posto in finale insieme alla sua crew di break dance. In queste ore, ha perso la vita a soli 15 anni. Lutto a Italia’s Got Talent: il messaggio d’addio a Mattia Montenesi Nelle ultime ore, sulla pagina Instagram ufficiale di Italia’s Got Talent è apparso un post dal tono decisamente differente rispetto a quelli pubblicati in precedenza. L’immagine condivisa contiene una semplice scritta bianca su sfondo blu. “Ciao Mattia da tutta la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mondo della televisione italiana piange uno dei giovanii che in passato hanno calcato il palco diGotaveva preso parte allo show nel 2015 e arrivando a conquistare un posto in finale insieme alla sua crew di break dance. In queste ore, ha perso la vita a soli 15Got: il messaggio d’addio aNelle ultime ore, sulla pagina Instagram ufficiale diGotè apparso un post dal tono decisamente differente rispetto a quelli pubblicati in precedenza. L’immagine condivisa contiene una semplice scritta bianca su sfondo blu. “Ciaoda tutta la ...

