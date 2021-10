La Nottataccia | su Raiplay la terza e quarta puntata della serie

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prodotta in collaborazione con iCompany, realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio con l’Orchestraccia, Ema Stokholma e la partecipazione di Lillo Dopo il successo delle prime due puntate, che hanno raccolto i consensicritica, continua la rocambolesca avventura dell’Orchestraccia. Da oggi, mercoledì 6 ottobre, sono visibili sule nuove attese puntate de La, laoriginal con l’Orchestraccia, Ema Stokholma e la partecipazione di Lillo, prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio (www..it/programmi/la). Nei precedenti episodi avevamo lasciamo la band dell’Orchestraccia, che non riesce più a trovare nessun ingaggio e il loro manager, impersonato ...

RaiPlay : Tra l’@orchestraccia e la Rai è in corso una difficile negoziazione. Il piano della banda è guadagnare tempo grazie… - SMSNEWSOFFICIAL : @RaiPlay mercoledì la terza e quarta puntata de #LaNottataccia - RadioWebItalia : Su RaiPlay le nuove attese puntate de LA NOTTATACCIA @RadioWebItalia - MaggicaPolly : RT @fra_impronta: Nottataccia @RaiPlay e passa tutto. ?????? - fra_impronta : Nottataccia @RaiPlay e passa tutto. ?????? -

Standing ovation anche per l'idea della Nottataccia in onda su RaiPlay. Il programma è divertente. La musica popolare che irrompe. Cantanti che si snaturano e improvvisano brani che non avrebbero mai ...