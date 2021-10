Arisa in lacrime su Instagram: “Non ho paura di piangere, aiuta a smacchiare il cuore da acari e pappataci” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va?”. Inizia così lo sfogo di Arisa che nelle scorse ore ha deciso di pubblicare su Instagram una sua foto con il volto evidentemente segnato dal pianto. Nello scatto la si vede con le lacrime agli occhi, il trucco sbavato e lo sguardo corrucciato: “Io penso a quello che va – prosegue nel suo messaggio -. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Io non hodi. Quando è il momento miil mioda. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va?”. Inizia così lo sfogo diche nelle scorse ore ha deciso di pubblicare suuna sua foto con il volto evidentemente segnato dal pianto. Nello scatto la si vede con leagli occhi, il trucco sbavato e lo sguardo corrucciato: “Io penso a quello che va – prosegue nel suo messaggio -. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, ...

Advertising

FQMagazineit : Arisa in lacrime su Instagram: “Non ho paura di piangere, aiuta a smacchiare il cuore da acari e pappataci” - veneziaradiotv : Arisa scoppia in lacrime sui social - DonnaGlamour : Arisa in lacrime sui social: “Non ho paura di piangere” -