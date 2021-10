“Strappo muscolare”: Serie A, uno dei top del ruolo sarà a lungo infortunato (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutte notizie per Vincenzo Italiano: la Fiorentina in Serie A potrebbe fare a meno di Dragowski per Strappo muscolare. Dalla Polonia, non sono arrivate buone notizie in merito alle condizioni di Bartolomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina aveva lasciato il campo dolorante dopo il fischio finale della sfida contro il Napoli. Quello che si temeva, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutte notizie per Vincenzo Italiano: la Fiorentina inA potrebbe fare a meno di Dragowski per. Dalla Polonia, non sono arrivate buone notizie in merito alle condizioni di Bartolomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina aveva lasciato il campo dolorante dopo il fischio finale della sfida contro il Napoli. Quello che si temeva, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Bartlomjei Dragowski non prenderà parte alle gare della Polonia a causa di un infortunio accusato nel corso del match con il Napoli. Il portiere polacco era stato convocato dal CT Sousa.

Fiorentina, dalla Polonia: per Dragowski 6 settimane di stop. Strappo al quadricipite Bartlomjei Dragowski è tornato dalla Polonia dopo essere stato convocato dal ct Sousa ed aver eseguito i test che ne hanno confermato l'infortunio.

