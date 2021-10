Osimhen – La pantera nera che aiuta il Napoli a suon di goal

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen pantera

forzAzzurri

All'insegna del 6 anche Victoriche segna la sua sesta rete in 15 giorni tra coppa e campionato. Ancora la zampata delladopo una decina di minuti manda in cielo l'urlo del Maradona. ...All'insegna del 6 anche Victoriche segna la sua sesta rete in 15 giorni tra coppa e campionato. Ancora la zampata delladopo una decina di minuti manda in cielo l'urlo del Maradona. ...Victor Osimhen sta conquistando tutti. Nessuno in Europa come l'attaccante del Napoli, che ha segnato sei reti in cinque partite ...Segna sempre lui: Victor Osimhen. Il nigeriano è sempre di più al centro del progetto, ma soprattutto al centro dell'attacco.