Roma, Mourinho rigenera Abraham: convocato in nazionale dopo un anno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ottobre 2021 - Jose Mourinho colpisce ancora: l'allenatore portoghese sta provando a rilanciare la Roma in campionato e in Europa e i risultati si riflettono sulle belle prestazioni delle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ottobre 2021 - Josecolpisce ancora: l'allenatore portoghese sta provando a rilanciare lain campionato e in Europa e i risultati si riflettono sulle belle prestazioni delle ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Stadio sold out effetto Mou: la Roma prima in A per riempimento #Roma #Mourinho - Gazzetta_it : Roma, nuovo “sgarbo” alla Lega: domani con l’Empoli torna l’inno che vuole Mou - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #LazioRoma #Roma verso RomaEmpoli @TuttoASRoma24 # Inter e non solo: anche la Roma su… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset @monicabertini 'Sta facendo bene anche la #Roma'. #Mourinho 'L'olimpico è il peggior campo della #Serie… -