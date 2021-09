Roma, altro traguardo per Mourinho: con lo Zorya saranno 200 panchine in Europa (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel match contro lo Zorya, l’allenatore della Roma José Mourinho raggiungerà la 200 panchine in Europa Dopo aver festeggiato le mille panchine da professionista, questa sera José Mourinho si prepara a tagliare un altro traguardo. In Zorya-Roma infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Special One raggiungerà quota 200 presenze in competizioni europee. Il 28 settembre 2000 arrivò l’esordio con il Benfica nell’1-1 contro l’Halmstads. Da quel momento 151 gare di Champions League, 42 di Coppa Uefa/Europa League, 3 nella Supercoppa europea e con quella di questa sera 4 in Conference League. Il bilancio di Mourinho è di 112 vittorie, 44 pari e 43 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel match contro lo, l’allenatore dellaJoséraggiungerà la 200inDopo aver festeggiato le milleda professionista, questa sera Josési prepara a tagliare un. Ininfatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Special One raggiungerà quota 200 presenze in competizioni europee. Il 28 settembre 2000 arrivò l’esordio con il Benfica nell’1-1 contro l’Halmstads. Da quel momento 151 gare di Champions League, 42 di Coppa Uefa/League, 3 nella Supercoppa europea e con quella di questa sera 4 in Conference League. Il bilancio diè di 112 vittorie, 44 pari e 43 ...

