Morti sul lavoro, oggi altre tre vittime (Di giovedì 30 settembre 2021) Un fenomeno che assume sempre più “i contorni della strage”. A dirlo, in riferimento ai constanti casi di Morti sul lavoro, è stato ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi, annunciando pene più severe. Eppure anche oggi si contano altre tre vittime, in Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo. Nel Reggiano, in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, attorno alle 14 un operaio edile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d’altezza mentre stava lavorando alla manutenzione del tetto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo. Un’altra morte sul luogo di lavoro si è registrata in Piemonte. Un agricoltore di ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Un fenomeno che assume sempre più “i contorni della strage”. A dirlo, in riferimento ai constanti casi disul, è stato ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi, annunciando pene più severe. Eppure anchesi contanotre, in Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo. Nel Reggiano, in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, attorno alle 14 un operaio edile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d’altezza mentre stava lavorando alla manutenzione del tetto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo. Un’altra morte sul luogo disi è registrata in Piemonte. Un agricoltore di ...

Palazzo_Chigi : Draghi: Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro. In particolare voglio e… - MinisteroSalute : #GiornataMondialedelCuore Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte sul pianeta. Come… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro: 9 morti in 24 ore. La strage senza fine nei cantieri: tre vittime in mattinata a San Severo,… - Nicola23453287 : RT @marina101902: 11 morti sul lavoro in 48 ore . Una strage che non vede una fine . E mentre si continua a parlare a profusione di : vac… - Giovann22727622 : RT @sole32321379: @ArmoniosiAccent Con 11 morti sul lavoro in 48 ore sarebbero altri i temi da trattare -