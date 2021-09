Juve subito in campo | nel mirino c' è il Torino

Advertising

juventusfc : Fra campionato e @ChampionsLeague il lavoro continua. Le ultime dal #TrainingCenter ? aggiornamento su… - GPeppe34N : La prostituzione mediatica in atto in tv e stampa a favore del #Milan x il torto subito in #ChampionsLeague è qualc… - biscione_blog : Subito battuto il record di perdite della Juve. A giugno chi si vende? Barella o Lautaro? - nel_pallone : @_Xene__ Parlo per ciò che ho visto e che ritengo io, le opinioni sono giustamente tante e differenti. Però DeLig… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve subito

TORINO - Dopo la grande notte di Champions e l'1 - 0 rifilato al Chelsea , per la, è già tempo di derby. Alla Continassa i bianconeri sono scesi in campo per preparare il derby di sabato con il Torino che chiuderà il ciclo di gare prima della sosta nazionali: chi è sceso in ...Segnamociche alle ore 14.30 sarà fischio d'inizio all'Angelo Massimino per la sfida tra ... Paganese 11Stabia 10 Foggia, Palermo 9 Picerno 8 Turris, Avellino, Catanzaro 7 Acr Messina, ...Il tecnico bianconero così a fine gara: "Abbiamo sbagliato qualche contropiede, però sono contento. Bella partita contro i campioni in carica" ...TORINO - Dopo la grande notte di Champions e l'1-0 rifilato al Chelsea, per la Juve, è già tempo di derby. Alla Continassa i bianconeri sono scesi in campo per preparare il derby di sabato con il Tori ...