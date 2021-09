Cerasa | Il centrodestra è unito solo su un elemento | perdere le amministrative

(Di giovedì 30 settembre 2021) "Salvini e Meloni pensano che siano gli avversari politici o la stampa mainstream a dire che la coalizione è un po' confusa e divisa. Il problema è che sono loro stessi a descriversi così". Il direttore Claudio, ospite a Tagadà fa il punto su come sta andando la campagna elettorale delalle. "Sono i leghisti che parlano male dei leghisti, quelli di Fratelli d'Italia e di Forza Italia a parlare male degli altri partiti", continua. "L'unico collante è provare a vincere, ma l'unicocoerente di questa campagna elettorale su cui sono tutti uniti è fare di tutto per".

Il Foglio

Anche l'Italia aveva l'eretico riformista Claudio, il valoroso direttore de Il Foglio, ... A Milano i partiti disono riusciti a mandare in fumo tutte le...