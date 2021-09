C’è un secondo indagato nel caso Morisi: fa l’escort ed era al festino con “la cocaina sui piatti” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri l’avvocato Fabio Pinelli, difensore di Luca Morisi, ha reso noto che oltre al suo assistito cè un secondo indagato da parte della procura di Verona: “Nel corso della perquisizione a casa di Luca Morisi non è stato sequestrato materiale informatico: né smartphone né pc. Risulta indagata anche un’altra persona di nazionalità rumena, che era in compagnia di un connazionale al momento sconosciuto”. Ecco di chi si tratta. Già ieri Adnkronos anticipava che l’indagato era uno dei due ragazzi fermati dai carabinieri nella loro auto: “A quanto apprende l’Adnkronos, uno dei due romeni fermati per un controllo il mese scorso, sarebbe indagato per cessione di stupefacenti, nell’ambito del caso di Luca Morisi, già sotto indagine della Procura di Verona”. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri l’avvocato Fabio Pinelli, difensore di Luca, ha reso noto che oltre al suo assistito cè unda parte della procura di Verona: “Nel corso della perquisizione a casa di Lucanon è stato sequestrato materiale informatico: né smartphone né pc. Risulta indagata anche un’altra persona di nazionalità rumena, che era in compagnia di un connazionale al momento sconosciuto”. Ecco di chi si tratta. Già ieri Adnkronos anticipava che l’era uno dei due ragazzi fermati dai carabinieri nella loro auto: “A quanto apprende l’Adnkronos, uno dei due romeni fermati per un controllo il mese scorso, sarebbeper cessione di stupefacenti, nell’ambito deldi Luca, già sotto indagine della Procura di Verona”. ...

