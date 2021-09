Assegno unico temporaneo figli 2021 | proroga domanda

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Laper l’per iminori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. Larispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre, è contenuta nella bozza del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. L’universale per iverrà messo a regime. L’spetta alle famiglie conminori a carico che non hanno diritto all’per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti ...

... e l'approvazione di un decreto legge con norme in materia di giustizia e proroga di termini per i referendum, l'e l'Irap. Insieme al premier il ministro dell'Economia, Daniele Franco. "...Nel testo governativo trova spazio anche la proroga dei termini delle domande per l'. Potremo presentarle con calma, fino al 31 ottobre prossimo. Presto però, l'universale ...L'ha decisa oggi il Consiglio dei Ministri. A fronte di 793mila assegni per minori richiesti ne sono stati pagati - dice l'Inps - 312mila. De Palo: «Bene la proroga ma ora chiediamo all'INPS di risolv ...