Vaccini, boom di prime dosi tra i cinquantenni: +52% (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la corsa a vaccinarsi prima dell’inizio della scuola, la fascia 12-19 anni segna invece una battuta d’arresto. Le nuove dosi sono infatti in calo del 28,5% Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la corsa a vaccinarsi prima dell’inizio della scuola, la fascia 12-19 anni segna invece una battuta d’arresto. Le nuovesono infatti in calo del 28,5%

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini boom Singapore: Covid, boom di contagi nella città - Stato ... nelle ultime 24 ore la città - Stato ha registrato ben 2.263 casi di contagio e 5 decessi, mentre prosegue la somministrazione della terza dose di vaccini contro la Covid - 19 ad anziani e malati. ...

Vaccini, boom di prime dosi tra i cinquantenni: +52% Il Sole 24 ORE

Vaccini, boom di prime dosi tra i cinquantenni: +52% Dopo la corsa a vaccinarsi prima dell’inizio della scuola, la fascia 12-19 anni segna invece una battuta d’arresto. Le nuove dosi sono infatti in calo del 28,5% ...

