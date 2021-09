«Se vieni al Siviglia puoi bere | andare a ballare… ti guardo pure il cane Basta che giochi»

(Di martedì 28 settembre 2021) Jorge Sampaoli voleva così tanto Samir Nasri alche gli offrì un lasciapassare per il vizio. Il centrocampista francese, ufficialmente ritiratosi dal calcio, in un’intervista con Le Journal du Dimanche ripresa dai media spagnoli, ha confessato la proposta indecente che gli fece il tecnico argentino: “Sampaoli mi voleva così tanto che arrivò a dirmi ‘nella nostra squadra,, uscire,nei club, fare qualunque cosa. Io ti coprirò con la società. Ti chiedo solo di giocare bene nel fine settimana”. “Se avessi volutoa trovare la mia famiglia in un fine settimana, Sampaoli mi disse che si sarebbe preso cura lui del mio”. Nasri ha giocato con Marsiglia, Arsenal e Manchester City, tra le altre. Con Sampaoli si sono incontrati solo in ...

