Bollette | da 1 ottobre aumenti luce +29 | 8% e gas 14 | 4% L' Authority | «Senza interventi governo aumenti sarebbero stati più alti»

Advertising

repubblica : Bollette, dall'1 ottobre rincari record nonostante l'intervento del governo: l'elettricita' aumentera' del 29,8% e… - benjamn_boliche : Caro bollette, nonostante l’intervento del governo dall'1 ottobre elettricità +29,8% e gas +14,4%. - peucezia : RT @repubblica: Bollette, dall'1 ottobre rincari record nonostante l'intervento del governo: l'elettricita' aumentera' del 29,8% e il gas d… - SalvatoreSamp : RT @romatoday: Bollette luce e gas, ecco gli aumenti: quanto pagheremo in più dal 1° ottobre - _antoniocannone : La montagna ha partorito il topolino. #Bollette, dall'1 ottobre #luce +29,8% e #gas +14,4% Aggiungendo #benzina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette ottobre

... l'autorità per l'energia, si tradurranno in rialzi sulleper l'elettricità del 29,8% e su quelle del gas del 14,4%, a partire da venerdì 1°. Sono tante le cause dietro l'aumento ...... ma sotto sotto in tanti speravano che l'intervento del governo potesse ridurre di molto le stime citate dal ministro Roberto Cingolani: da venerdì primo, per moltissimi italiani, la bolletta ...Aumenti del 29,8% per l’elettricità e del 14,4% per il gas. Questo l’aggiornamento delle bollette da parte dell’Authority di regolazione per l’energia, l’acqua, i rifiuti (Arera) per i consumatori in ...ROMA. Il governo è intervenuto, ma non basta. Dal primo ottobre si registreranno aumenti del 29,8% per la bolletta dell'elettricità e del 14,4% per quella del gas. Lo comunica con una nota l'Arera, l' ...