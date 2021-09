Torino, espulso Djidji: salterà il derby contro la Juventus (Di lunedì 27 settembre 2021) Il difensore Djidji non sarà a disposizione del tecnico Juric per l’attesissimo derby della Mole tra Torino e Juventus Djidji non sarà a disposizione del tecnico Juric per l’attesissimo derby della Mole tra Torino e Juventus. Il difensore granata ha rimediato una doppia ammonizione per un fallo da rigore nel finale di match contro il Venezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il difensorenon sarà a disposizione del tecnico Juric per l’attesissimodella Mole tranon sarà a disposizione del tecnico Juric per l’attesissimodella Mole tra. Il difensore granata ha rimediato una doppia ammonizione per un fallo da rigore nel finale di matchil Venezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

