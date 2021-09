Orrore in Afghanistan, i talebani impiccano cadavere alla gru per esporlo in pubblico come monito (Di lunedì 27 settembre 2021) . La terribile scena ad Herat dove la stessa sorte è toccata ad altri tre uomini uccisi dalle milizie talebane durante un presunto rapimento. Addosso i talebani gli hanno messo anche un cartello di avvertimento e monito per chi commette reati. L’episodio Arriva ad appena pochi giorni dall’annuncio da parte dei talebani del ripristino delle esecuzioni dei condannati per omicidio e delle amputazioni delle mani e dei piedi dei condannati per furto. La terribile scena ad Herat dove la stessa sorte è toccata ad altri tre uomini uccisi dalle milizie talebane durante un presunto rapimento. Addosso i talebani gli hanno messo anche un cartello di avvertimento e monito per chi commette reati. L’episodio Arriva ad appena pochi giorni dall’annuncio da parte dei talebani del ripristino delle ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) . La terribile scena ad Herat dove la stessa sorte è toccata ad altri tre uomini uccisi dalle milizie talebane durante un presunto rapimento. Addosso igli hanno messo anche un cartello di avvertimento eper chi commette reati. L’episodio Arriva ad appena pochi giorni dall’annuncio da parte deidel ripristino delle esecuzioni dei condannati per omicidio e delle amputazioni delle mani e dei piedi dei condannati per furto. La terribile scena ad Herat dove la stessa sorte è toccata ad altri tre uomini uccisi dalle milizie talebane durante un presunto rapimento. Addosso igli hanno messo anche un cartello di avvertimento eper chi commette reati. L’episodio Arriva ad appena pochi giorni dall’annuncio da parte deidel ripristino delle ...

