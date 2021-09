La vicequestore contro il Green Pass si difende su Facebook: 'Andrò avanti con o senza divisa' (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Andrò avanti con o senza divisa', così sul proprio profilo Facebook, il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, risponde all'avvio di una procedura disciplinare dopo la sua partecipazione alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) 'con o', così sul proprio profilo, ilNunzia Alessandra Schilirò, risponde all'avvio di una procedura disciplinare dopo la sua partecipazione alla ...

