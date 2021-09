Si parte: alle 18 Dinamo - Pesaro (Di domenica 26 settembre 2021) Tagscampionato LBAAl PalaSerradimigni la prima giornata di regular season del campionato LBA "Il grande giorno è arrivato": sono le parole di coach Demis Cavina nella conferenza di presentazione della ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Tagscampionato LBAAl PalaSerradimigni la prima giornata di regular season del campionato LBA "Il grande giorno è arrivato": sono le parole di coach Demis Cavina nella conferenza di presentazione della ...

Advertising

serracchiani : Siamo accanto alle #donne afghane per difendere il patrimonio di diritti e libertà conquistato negli anni passati c… - fanpage : “Questa nella foto sono io. No, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, non sono… - fattoquotidiano : Vaccino, ok del Cts alle terza dose: si parte con ultra fragili, over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari - lucabattanta : RT @VaeVictis: Se per criticare Renato Brunetta dovete per forza ricorrere alle sue misure, si vede che non osservate nemmeno le assurdità… - inward_eye : @defrogging Capirai, oggi è quasi una formalità... Poi parte il trenino delle coalizioni, visto che in due stanno q… -