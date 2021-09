Lazio-Roma, il gestaccio di Zaniolo ai tifosi a fine partita (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) La Roma di Mourinho ha perso 3-2 il derby contro la Lazio, nel match valevole per il campionato di Serie A 2021/2022. La tensione del confronto si è riversata anche nei minuti successivi il triplice fischio finale, con Nicolò Zaniolo che si è reso protagonista di un gesto tutt’altro che nobile. Al termine della partita i biancocelesti sono andati a festeggiare sotto la Curva Nord, mentre i giallorossi sono tornati nello spogliatoio. Proprio lasciando il campo, Zaniolo si è rivolto ai tifosi con uno spiacevole scivolone, colto casualmente e pubblicato su Instagram dalla tifosa laziale Anna Falchi. In alto le immagini dello spiacevole gesto del calciatore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ladi Mourinho ha perso 3-2 il derby contro la, nel match valevole per il campionato di Serie A 2021/2022. La tensione del confronto si è riversata anche nei minuti successivi il triplice fischio finale, con Nicolòche si è reso protagonista di un gesto tutt’altro che nobile. Al termine dellai biancocelesti sono andati a festeggiare sotto la Curva Nord, mentre i giallorossi sono tornati nello spogliatoio. Proprio lasciando il campo,si è rivolto aicon uno spiacevole scivolone, colto casualmente e pubblicato su Instagram dalla tifosa laziale Anna Falchi. In alto le immagini dello spiacevole gesto del calciatore. SportFace.

