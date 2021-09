Serie A | reti e spettacolo al Meazza | Inter e Atalanta pareggiano 2-2

(Di sabato 25 settembre 2021)2-2 in una gara spettacolare. L’passa in vantaggio dopo cinque minuti con Lautaro. L’però è riuscita prima a pareggiare e poi a passare in avanti, con Malinovskiy e Toloi. Nella ripresa accade di tutto: all’71 Dzeko sistema il tabellino, mentre all’85’ Dimarco sbaglia clamorosamente un rigore. L’ritorna poi in avantagio all’88’ con Piccoli ma Maresca annulla tutto perchè la palla era uscita fuori dal campo. La partita Nel primo tempo si è vista una gara a due facce. L’parte benissimo, crea con Dzeko e và in vantaggio dopo soli 5? grazie al solito Lautaro Martinez. La rete dell’argentino sembrava aprire le porte ad un dominio assoluto ma non è stato così. L’infatti si riprende ...

... partita valida come anticipo della sesta giornata del campionato diA 2021/2022 INTER (3 - 5 ... Allenatore: Gasperini: al 5 pt Lautaro Martinez, al 30 pt Malinovskyi, al 38 pt Toloi, al 26 ...Siena sotto di due, adesso deve scalare una montagna per provare a rimetterla in piedi. (...le statistiche delle due formazioni nelle prime giornate del girone B del nuovo campionato diC. ...Torino, 25 set. (LaPresse) - Inter e Atalanta si spartiscono la posta in palio nello spettacolare 2-2 di San Siro, gara valida per la sesta giornata di Serie ...In classifica la squadra di Inzaghi perde l’occasione di riagganciare il Milan in vetta alla classifica quella di Gasperini sale al quinto posto. Dimarco sbaglia un rigore all’86’ ...