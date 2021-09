Quelle riunioni da incubo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 settembre 2021) C’è riunione e riunione, e per chi col rientro soffre, dopo la versione zoom in pigiama, in interminabili incontri ora in presenza, esiste già un meme celebre, “this meeting could have been an email”, bastava spedire un’email, ma tutto è tornato chiaramente “normale”, dunque ecco le immani-fiume, verbosissime e infinite, che ognuno di noi affronta ricorrendo a ogni tipo di amuleto. Per consolarci va detto che esistono lavori ad altissima intensità di, lavori in cui la vita è ciò che scorre tra una riunione e l’altra, e questa è la vita degli autori televisivi. Alla riunione tv come fenomeno sociologico ha dedicato un libro che si intitola appunto “La riunione” (Feltrinelli) Pietro Galeotti, autore di lungo corso (da Sanremo a Insinna a Chiambretti a Fabio Fazio). E’ addirittura sopravvissuto a centinaia, ma che diciamo, migliaia, ...