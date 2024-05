Gallarate - rissa nei pressi della stazione | due giovani al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024)– Violentain serata, con l’uso di spranghe e lanci di bottiglie, danneggiati i vetri, dove sarebbe avvenuto il primo scontro, coinvolti diversi, sembra di origine straniera, soccorsi duedi 20 e 21 anni trasportati alin codice giallo. Le segnalazioni sono arrivate da alcuni residenti, lasi sarebbe poi spostata in un’altra zona, non distante dallo scalo ferroviario, dove è arrivata l’ambulanza per soccorrere i due feriti. Sul posto Polizia e Carabinieri, indagini sono in corso per identificare i responsabili. Alcuni sarebbero riusciti a dileguarsi.