GTA 6 - quanto costerà il gioco Rockstar Games? Take-Two parla del prezzo e non esclude aumenti

(Di martedì 21 maggio 2024) GTA 6 è senza dubbio ilpiù atteso da una nutrita fetta di fan, ma? Quale sarà ildi questo nuovo capitolo della serie? Secondo il CEO di-Two Interactive il titolo avrà “ilgiusto”. Questa domanda, posta a più riprese da non pochi utenti sul web (e non solo), è giunta in queste ore fino alle orecchie del CEO del publisher americano, Strauss Zelnick, con il dirigente che non ha risposto in modo chiaro e preciso a questo quesito. Il CEO di-Two Interactive non ha infatti voluto smentire con decisione la possibilità in cui GTA 6 possa costare più dei classici 80 Euro (in Italia), che contraddistinguono praticamente la stragrande maggioranza dei giochi tripla A che approdano sul mercato. Difatti ricordiamo che nei mesi scorsi sono emersi in rete non pochi rumor che vogliono Grand Theft Auto 6 avere unpiù alto rispetto agli altri giochi, ovviamente a causa dell’alta qualità che contraddistingue il progetto e data l’incredibile attesa che il pubblico nutre nei suoi confronti.