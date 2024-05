Lambrate come il Bronx - dopo le molestie alla figlia minaccia i clochard con pistola e coltello | Vi ammazzo tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano - “Dovete andare via di qui. Vi". Ore 20.30 di lunedì, siamo in uno dei sottopassi più vicinistazionedi Milano. A poche centinaia di metri dal luogo in cui due settimane fa il viceispettore Christian Di Martino è stato accoltellato da un trentasettenne marocchino. Si ferma un suv: scende un uomo, che si avvicina minaccioso ad alcuniche passano lì la notte. M.R., quarantaquattrenne incensurato, si presentacarabiniere e intima ai senzatetto di andarsene. Il motivo? Sostiene che in mattinata uno di loro avrebbe molestato laminorenne (che lo aspetta in macchina) nel tragitto verso la scuola. Hasan Hamis, l’accoltellatore del poliziotto dai molti alias: dal carcere in Campania all’ultima denuncia (pochi giorni fa) a Bologna Passa qualche secondo, e l’uomo colpisce con due calci una, per poi spingerla contro un muro.