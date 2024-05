Hockey ghiaccio - si chiude la fase a gironi dei Mondiali 2024 | Canada e Svezia chiudono al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Con i match odierni si è ufficialmente conclusa ladei Campionatidisuche si stanno disputando in Repubblica Ceca. Oggi sono andati in scena sei incontri che hanno ufficialmente stabilito le classifiche finali dei due raggruppamenti. A questo punto tutta la concentrazione si sposta sullaad eliminazione diretta. GIRONE A AUSTRIA-GRAN BRETAGNA 2-4: gli austriaci sognavano il quarto posto ma crollano proprio sul più bello. Dopo un primo tempo a reti bianche l’Austria passa a condurre con Unterweger al 22:40, ma O’Connor pareggia subito i conti al 27:44. Nel terzo tempo i britannici scappano con le reti di Perlini (41:59) e Mosey (50:25), prima del 4-1 di Dowd al 55:31 chei conti. A 45 secondi dalla fine gol della bandiera per gli austriaci con Huber.-REPUBBLICA CECA 4-3 dopo overtime: dopo i primi due periodi chiusi sullo 0-0 il match si sblocca al 41:01 con Cozens per il, ma arriva il pareggio immediato di Kubalik per l’1-1 al 49:11.