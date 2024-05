Cccp concerto in piazza Maggiore a Bologna | solo alla fine i ‘senza biglietto’ salgono sul Crescentone Resta la grande musica

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 - “Se l'obbedienza è dignità, fortezza / La libertà una forma di disciplina / Assomiglia all'ingenuità la saggezza /Ma non ora, non qui, no, non ora, non qui”. Come con i Clash, come con Francesco Guccini, come per quellaoccasione mancata dei Radiohead, poi spostati al Parco Nord, e per gli altri eventi finiti negli annali. Latorna a prendersi il cuore della città,, per l’attesissimodei- Fedelilinea. Lo show è iniziato poco prima delle 21.30 sulle note di ‘Depressione Caspica’. Nessuna contestazione, però, da parte di chi si era opposto all’ingresso a pagamento e a un prezzo del biglietto considerato troppo “salato”: antagonisti e membri del Cua non si sono presentati a inizio spettacolo ma qualcuno verso le 22 ha provato a sfondare la recinzione in via delle Pescherie Vecchie, dove una dozzina di uomini della security e agenti di polizia e carabinieri ha continuato a presidiare l’accesso sbarrato.

Cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna: la contestazione non riesce e rimane solo festa e grande musica - cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna: la contestazione non riesce e rimane solo festa e grande musica - Il concerto dei cccp Fedeli alla Linea è alle porte. La prima data del tour estivo è prevista a Bologna (in piazza Maggiore) martedì 21 maggio, quando una piazza… Leggi ... informazione

Il ritorno tra le polemiche dei Cccp in piazza Maggiore a Bologna davanti a 8500 spettatori: musica oltre i confini del tempo - Il ritorno tra le polemiche dei cccp in piazza Maggiore a Bologna davanti a 8500 spettatori: musica oltre i confini del tempo - BOLOGNA Questa Emilia Paranoica che non riesce a godersi senza polemiche nemmeno la Champions League conquistata dal Bologna come potrebbe farlo con un semplice concerto, in piazza, a pagamento, come ... bologna.repubblica

Cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna: nessuna contestazione solo festa e grande musica - cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna: nessuna contestazione solo festa e grande musica - Gli antagonisti e membri del Cua che avevano annunciato una protesta contro l’ingresso a pagamento non si sono presentati e il Crescentone conquista la carica dei quasi 9mila fan ... ilrestodelcarlino