Napoli, Spalletti prepara il rientro di Demme, Ghoulam e Mertens: I dettagli (Di sabato 25 settembre 2021) Napoli, Luciano Spalletti potrebbe decidere di includere Demme, Ghoulam e Mertens nei convocati per la sfida contro il Cagliari. Spalletti PRONTO A CONVOCARE: Demme, Ghoulam E Mertens Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli Luciano Spalletti sta valutando il rientro di Mertens, Demme e Ghoulam. I tre hanno ormai superato i rispettivi problemi fisici che li avevano costretti ai box e possono rappresentare valide alternative ai titolari. Nelle prossime ore, comunque, Luciano Spalletti deciderà se aggiungere i tre alla lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari.

