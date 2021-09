Le tendenze di stagione indossate in Front Row alla Milano Fashion Week (Di sabato 25 settembre 2021) Sulle passerelle dell Milano Fashion Week stanno sfilando le collezioni primavera estate 2022. Anche le star, sedute in Front Row, sono fonte d’ispirazione di cui prendere nota. Look studiati fino all’ultimo particolare, pensati per essere immortalati ed usati per elencare le tendenze di stagione. Così twin set in maglia, look mascolini, capi in pelle e tonalità lilla pullulano la città meneghina. Ecco quindi, i trend da copiare alle star indossati durante la settimana della moda. Stile Preppy Impossibile non farsi conquistare dallo stile preppy. Divertente, audace e spensierato. Proprio come gli anni di scuola da cui prende ispirazione. Blazer oversize, gonne in tartan e maglioni a losanghe. Torna di moda anche il bomber stile college, quello da football americano visto spesso nei ... Leggi su amica (Di sabato 25 settembre 2021) Sulle passerelle dellstanno sfilando le collezioni primavera estate 2022. Anche le star, sedute inRow, sono fonte d’ispirazione di cui prendere nota. Look studiati fino all’ultimo particolare, pensati per essere immortalati ed usati per elencare ledi. Così twin set in maglia, look mascolini, capi in pelle e tonalità lilla pullulano la città meneghina. Ecco quindi, i trend da copiare alle star indossati durante la settimana della moda. Stile Preppy Impossibile non farsi conquistare dallo stile preppy. Divertente, audace e spensierato. Proprio come gli anni di scuola da cui prende ispirazione. Blazer oversize, gonne in tartan e maglioni a losanghe. Torna di moda anche il bomber stile college, quello da football americano visto spesso nei ...

